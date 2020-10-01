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Власть

Сервис «Киоск» от MegaCom: топовые журналы в вашем смартфоне

MegaCom запускает новую услугу «Киоск». Теперь все популярные глянцевые журналы можно читать с телефона или планшета в удобном формате.

Forbes, GQ, Glamour, Vogue, Psychologies, 4×4 Club, Cosmopolitan, Vizitka.Kg и десятки других популярных изданий будут всегда под рукой с новым сервисом «Киоск».

Все журналы имеют специальную верстку, которая автоматически подстраивается под размер экрана телефона, планшета или компьютера, тем самым позволяя абонентам быстро получить доступ к актуальным и качественным журналам в удобном формате. Для всех абонентов MegaCom трафик при просмотре журналов будет бесплатным.

Мы уверены, что наши абоненты оценят возможность читать любимые журналы в любом месте и в любое время без необходимости носить с собой бумажное издание.

Пользователи могут получить неограниченный доступ к библиотеке популярных журналов «Киоск» всего за 3,5 сома в день, тогда как копия печатного номера в десятки раз дороже. Кроме того, при первом подключении к сервису предоставляется триал-период сроком на 72 часа (три дня), чтобы оценить возможности портала. Причем ассортимент включает не только свежие, но и архивные выпуски журналов.

Подключите сервис «Киоск» по USSD-команде *4021*1# или переходите по ссылке kiosk.megacom.kg.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167124/
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