Ош выбирает «Мекеним Кыргызстан» № 4

В южной столице прошла встреча кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» с избирателями. Участники агитационного каравана подробно рассказали избирателям о своих амбициозных планах. Программа политического объединения вызвала у населения положительные эмоции.

Кандидаты в депутаты считают, что для экономики Ошской области стимулом в развитии могут стать легкая, перерабатывающая промышленность, реформирование аграрного сектора, прежде всего растениеводства. Также следует уделить большое внимание горнодобывающей отрасли, развитию экологического, краеведческого, национального, а также духовного видов туризма, так как именно на территории региона находится большое количество святых мест, мечетей. Развитие современных коммуникаций, нефтедобывающей промышленности — также в списке приоритетных задач.

Говорили и о возможностях налаживания торговли южного региона с зарубежными странами.

Важная задача, которую ставят перед собой политики, — продолжение строительства водопроводов и ирригационных систем. Не забыли кандидаты в депутаты и о кыргызстанцах, трудящихся за рубежом.

«Для разработки новой стратегии в отношении наших граждан, трудящихся за рубежом, необходимо создать рабочую группу с обязательным участием как представителей сообществ мигрантов, так и НПО, имеющих опыт работы в этом направлении. Параллельно мы предлагаем сделать для наших мигрантов и соотечественников, постоянно проживающих в других странах, следующее: признанным лидерам диаспор за рубежом предоставить статус почетного консула; выдавать нашим соотечественникам, получившим иностранное гражданство, специальную карту «Мекен Карт» для беспрепятственного осуществления экономической деятельности в Кыргызстане на равных с его гражданами», — отметил в своем обращении кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Искендер Матраимов.

Смелые идеи вдохновили кыргызстанцев, и они уже знают, за кого отдать свой голос, — за партию «Мекеним Кыргызстан», № 4 в избирательном бюллетене.