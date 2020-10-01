11:08
USD 79.60
EUR 93.20
RUB 1.01
Власть

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил пожилых людей за сохранение культурных богатств

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Для нашего народа почитание пожилых, уважение старшего поколения веками были нормой жизни. Мы и впредь должны строго придерживаться этих традиций и обычаев, составляющих основу нашей национальной чести», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что не только в этот день, но и навсегда уважение к людям старшего поколения, всесторонняя поддержка, теплое отношение к каждому пожилому человеку должны быть обыденными явлениями в нашем обществе.

«Богатый жизненный опыт и глубокая мудрость представителей старшего поколения служат хорошим уроком для нашей молодежи», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил пожилым огромную благодарность за то, что они сохраняют духовные сокровища, благородные качества и культурные богатства нашего народа и передают их подрастающему поколению. Пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167012/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков: Государственный язык — это великое наследие предков
В Кыргызстане отмечают День комуза. Соотечественников поздравил президент
День независимости Кыргызстана. О чем говорил в поздравлении Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков рассказал о вкладе госслужащих в развитие Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с Днем России
Президент Кыргызстана поздравил работников финансовой и экономической сферы
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты детей
Сооронбай Жээнбеков поздравил военнослужащих Кыргызстана с Днем Вооруженных сил
Президент Кыргызстана поздравил пограничников с​ профессиональным праздником
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт
Популярные новости
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Аманкулов обратился в&nbsp;ГКНБ на&nbsp;провокации, а&nbsp;на&nbsp;него написали заявление активисты Аманкулов обратился в ГКНБ на провокации, а на него написали заявление активисты
Сооронбай Жээнбеков: В&nbsp;преддверии выборов посягают на&nbsp;суверенитет Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков: В преддверии выборов посягают на суверенитет Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков вылетел в&nbsp;Россию на&nbsp;переговоры с&nbsp;Владимиром Путиным Сооронбай Жээнбеков вылетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным
Бизнес
Важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;его роль для организма Важность витамина Д и его роль для организма
Внимание! Важная информация от&nbsp;Beeline Внимание! Важная информация от Beeline
ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в&nbsp;MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
1 октября, четверг
11:05
«Биримдик» № 1: Мы за ответственную и компетентную социальную политику «Биримдик» № 1: Мы за ответственную и компетентную соци...
11:01
Договор о свободе слова подписали 15 партий: обещают неукоснительно соблюдать
10:58
В детсаду столичного жилмассива «Кайынды» завершили пристройку
10:35
В Кыргызстане еще 11 медиков заразились коронавирусом
10:34
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 104 человека