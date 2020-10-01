Сооронбай Жээнбеков поблагодарил пожилых людей за сохранение культурных богатств

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Для нашего народа почитание пожилых, уважение старшего поколения веками были нормой жизни. Мы и впредь должны строго придерживаться этих традиций и обычаев, составляющих основу нашей национальной чести», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что не только в этот день, но и навсегда уважение к людям старшего поколения, всесторонняя поддержка, теплое отношение к каждому пожилому человеку должны быть обыденными явлениями в нашем обществе.

«Богатый жизненный опыт и глубокая мудрость представителей старшего поколения служат хорошим уроком для нашей молодежи», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил пожилым огромную благодарность за то, что они сохраняют духовные сокровища, благородные качества и культурные богатства нашего народа и передают их подрастающему поколению. Пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.