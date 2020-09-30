Кубатбек Боронов: Тепло и свет зимой населению должны подавать бесперебойно

«В осенне-зимний период население должно быть обеспечено светом и теплом на бесперебойной основе», — заявил на заседании правительства премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, пандемия COVID-19 внесла изменения и коррективы в жизнь граждан и работу кабмина. Но, несмотря на продолжающуюся борьбу с коронавирусной инфекцией, подготовка к осенне-зимнему периоду должна быть своевременной и качественной. Этот год для страны будет ответственным, учитывая ситуацию с вирусом.

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«В этом году, по прогнозам специалистов, в республике ожидается маловодье, которое может продолжиться несколько лет. Так, в следующем году воды может быть еще меньше. Сейчас объем воды в Токтогульском водохранилище меньше, чем обычно. Это говорит о том, что нам необходимо запастись необходимым количеством угля, как импортного, так и местного, мазута и газа. Министерству финансов, несмотря на выпадения доходной части бюджета, нужно в оперативном порядке решать вопросы финансирования подготовки к отопительному периоду. Кроме того, профильным госорганам следует предусмотреть различные альтернативные варианты источников электроэнергии и строго соблюдать установленные лимиты потребления электричества», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

Он также добавил, что практически каждый год говорится о больших технических и коммерческих потерях. Но реальных и системных шагов, нацеленных на изменение ситуации, до сих пор нет.

Председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов доложил о работе энергетической системы и принимаемых мерах по подготовке к предстоящему отопительному сезону. «Договоры с поставщиками угля заключены, а сами поставки уже начаты. Произведено предварительное распределение поставок угля по регионам для населения, бюджетных организаций и других крупных потребителей. По республике планируется открыть 768 топливных баз и пунктов реализации угля. Расчеты по потребностям мазута и газа произведены. Ремонтные работы оборудования электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей идут по графику», — подчеркнул он.

Премьер-министр указал, что полномочные представительства правительства в областях отчитываются о том, что работы идут по графику. Но в отдельных регионах имеются проблемные моменты, в том числе по обеспечению населения твердым топливом. «Топливные базы в областях должны обеспечивать население углем по доступной цене. Соответствующие органы должны держать на контроле вопрос цены на уголь, чтобы не было необоснованного скачка стоимости и спекуляций», — пояснил он.

Кубатбек Боронов дал конкретные поручения по своевременному принятию мер и тщательной подготовке энергетической системы к предстоящему отопительному сезону для обеспечения ее стабильной и бесперебойной работы в осенне-зимний период.