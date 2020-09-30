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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Строительство инфекционной больницы в Бишкеке идет с отставанием

Строительство новой инфекционной больницы в Бишкеке идет с отставанием. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, капитальный ремонт и реконструкция медучреждений завершены в селах Баш-Булак Кара-Суйского района Ошской области, Орловка Кеминского района Чуйской области, городах Чолпон-Ате, Караколе, Баткене, Кон-Жангаке и Джалал-Абаде. В Токмаке, Таласе и Оше работы идут согласно графику и будут завершены в октябре 2020 года.

Премьер-министр Кубатбек Боронов посетил инфекционную больницу в Бишкеке и ознакомился с ее строительством. Он выразил недовольство затягиванием сроков, указав, что и по качеству работ имеется ряд нареканий.

«Обещали, что строительные работы будут завершены в срок. Не успели. Вам предоставлено еще немного времени. Необходимо максимально оперативно завершить все», — сказал Кубатбек Боронов.

Представители фирмы-подрядчика и Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассказали о проводимых работах, подключении водоснабжения и канализации, подчеркнув, что все работы на объекте будут завершены в ближайшее время.

Представители Минздрава сообщили, что в новой инфекционной больнице предусмотрено отделение интенсивной терапии и реанимационный блок. Все палаты будут оснащены необходимым оборудованием, чтобы соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам. Как только строительные работы будут завершены, начнется установка медицинского оборудования и необходимого инвентаря.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166948/
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