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Власть

Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом и председателем Нацсобрания Венгрии

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Венгрии Яношем Адером. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Обсуждены актуальные направления кыргызско-венгерского двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам рационального использования водных ресурсов и защиты экологии. Янош Адер отметил плодотворные переговоры Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые обязательно дадут толчок наращиванию совместного взаимодействия стран.

«Он также подчеркнул, что вопросы рационального использования водных ресурсов обретают все большую актуальность с учетом таяния ледников и современных глобальных вызовов. Янош Адер обратил внимание на то, что в перспективе вопросы водопользования станут наиболее приоритетными на повестке стран мира», — говорится в сообщении.

Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Венгрии с выводом двустороннего сотрудничества на уровень стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что устойчивый диалог на высшем уровне будет способствовать дальнейшему всестороннему и активному развитию кыргызско-венгерского сотрудничества.

Он также отметил, что в Кыргызстане придается особое значение вопросам экологии, а отечественная сельскохозяйственная продукция является экологически чистой, за счет чего может успешно конкурировать на зарубежных рынках.

Сооронбай Жээнбеков выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в этом направлении и пригласил президента Венгрии Яноша Адера посетить с визитом Кыргызстан.

Стороны условились продолжить активное взаимодействие для наращивания двусторонних отношений на благо двух стран.

Кроме того, президент Кыргызстана встретился с председателем Национального собрания Венгрии. Перед началом встречи Сооронбай Жээнбеков и Ласло Кевер совместно осмотрели здание парламента, являющееся одним из самых красивых сооружений Будапешта и исторической достопримечательностью города.

Председатель Национального собрания Венгрии отметил, что официальный визит Сооронбая Жээнбекова имеет хорошие результаты. Он подчеркнул готовность наращивать совместное взаимодействие, в том числе и через такие проекты, как кыргызско-венгерский фонд развития.

Ласло Кевер отметил, что Национальное собрание Венгрии со своей стороны приложит максимальные усилия для укрепления двустороннего сотрудничества. Он также сказал о намерении посетить с визитом Кыргызстан после стабилизации эпидемиологической ситуации, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым созывом Жогорку Кенеша.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что сегодня двусторонние отношения между странами выходят на новый уровень стратегического партнерства. Он отметил динамичное развитие сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

«Сооронбай Жээнбеков подчеркнул большую роль межпарламентского сотрудничества в углублении совместного взаимодействия стран. Президент отметил готовность к укреплению сотрудничества с Венгрией по всем направлениям, выразив уверенность в том, что итоги официального визита дадут конкретные результаты», — подчеркнули в пресс-службе главы государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166869/
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