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Власть
Сюжет: «Ата Мекен»

Скажи «НЕТ!» коррупции. Голосуй за партию «Ата Мекен» № 6!

«Мы все устали от правительства, которое не заботится о нас», — об этом на встрече с жителями столицы сказала кандидат от партии «Ата Мекен» № 6 Эльвира Сурабалдиева.
 
«Полгода были закрыты многие предприятия, где люди зарабатывали на хлеб. За эти полгода никакой компенсации никто не получил, никаких субсидий, никакой помощи от государства. Я не слышала ни одного хвалебного слова в адрес правительства, которое бросило свой 6,5-миллионный народ, при этом тех, кто открыто высказывается против руководства страны, — увольняют», — сказала Эльвира Сурабалдиева. Она напомнила, что только те, кто сейчас идут в парламент в рядах «Ата Мекена» открыто выступали против коррупции.
 
«Я понимаю, что шестой созыв заслужил прозвище «чимкирики». Но нам, работающим с такими людьми, было еще сложнее. Мы боролись с ними каждый день! Когда приходили проекты, где хотели списать по 2,5 миллиарда сомов, кто выступил против? Я, Наталья Никитенко, Абдывахап Нурбаев, Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков. Это те, кто стоял за правду и за народ», — подчеркнула Эльвира Сурабалдиева.
 

Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!

 
***
Оплачено ПП «Ата Мекен» из избирательного фонда (расчетный счет 1299007840002080) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кулжановой Д.К.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166865/
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