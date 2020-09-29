Нужно голосовать! Программу партии «Ата Мекен» № 6 признали эффективной

Аналитический портал «Кыргсоц» провел исследование, в рамках которого проанализировал программы всех политических партий, участвующих в парламентских выборах — 2020.

В рамках исследования было отмечено, что программа «Жаны Дем» («Новое Дыхание»), которую презентует партия «Ата Мекен» № 6 производит приятное впечатление. В ней учтены все самые важные для развития страны аспекты: это развитие экономики, реформы в госсекторе, прорывные идеи для развития образования и медицины, соблюдение прав человека, а также борьба с коррупцией.

«Количество предлагаемых мер, обсуждение узкоспециализированных вопросов и общая направленность демонстрируют то, что программа составлялась с определенным уровнем понимания действительных проблем страны, а не просто представляет из себя догматичный либеральный набор из предложений по реформированию институтов. В сравнении с другими партиями в плане программы «Ата Мекен» находится на 2-3 головы выше остальных», — отмечается в исследовании.

Авторы исследования вынесли вердикт каждой из 16 партий. Некоторые партии получили вердикты «Голосовать не рекомендуется» и «Нельзя голосовать даже за деньги». «Ата Мекен» получил оценку «Голосовать можно».

Отметим, что с программой «Жаны Дем», которую продвигает партия «Ата Мекен» № 6, можно ознакомиться на официальном сайте.

Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!

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Оплачено ПП «Ата Мекен» из избирательного фонда (расчетный счет 1299007840002080) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кулжановой Д.К.