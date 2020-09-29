В Будапеште появился сквер имени писателя Чингиза Айтматова

Сооронбай Жээнбеков в Будапеште обсудил актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, Виктор Орбан выразил благодарность главе КР за прибытие в страну с представительной делегацией, включающей руководителей ряда министерств страны.

Он отметил, что венгерский народ особо уважает народы мира с древней культурой и историей, коим является и кыргызский народ.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

«Венгрия рассматривает Кыргызстан как страну с древними культурными традициями и глубокой культурой», — подчеркнул Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии рассказал об особенностях и ценностях политической культуры страны, о структуре и деятельности правительства, остановился на актуальных направлениях его деятельности, отметив готовность к расширению совместного сотрудничества с Кыргызстаном.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызско-венгерское сотрудничество имеет большой потенциал для дальнейшего расширения, с удовлетворением добавив, что сегодня оно выходит на новый стратегический уровень.

Сооронбай Жээнбеков согласился с мнением Виктора Орбана о важности перехода от слов к делу в развитии двустороннего сотрудничества.

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«Мы рады, что Венгрия стала нашим первым стратегическим партнером в Европе. У нас предметная повестка, которая охватывает вопросы в политической, экономической и гуманитарной сферах», — подчеркнул президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что создание кыргызско-венгерского фонда развития внесет значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса в стране в постпандемический период.

Он выразил уверенность в том, что проведение первого кыргызско-венгерского бизнес-форума позволит наладить прямые деловые контакты между предпринимателями двух стран и придать дополнительный импульс торгово-экономическому сотрудничеству.

Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность за присвоение скверу в Будапеште имени великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова и увеличение квот для студентов.

Президент Сооронбай Жээнбеков пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Кыргызстан с государственным визитом.