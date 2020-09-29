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Власть
Сюжет: «Ата Мекен»

«Ата Мекен» № 6: Мы знаем, кого выдвинуть на пост премьер-министра КР

Сейчас в парламенте и правительстве наблюдается кадровый дефицит, для этого необходимо проводить реформы. Об этом рассказал лидер списка партии «Ата Мекен» Жанар Акаев, выступая на дебатах на телеканале «КТРК».

«Среди наших кандидатов очень много молодых и перспективных людей, которые имеют хорошее образование, некоторые из них даже учились в зарубежных университетах. Наши претенденты — это люди, которые уже проявили себя и послужили обществу. В наших рядах есть Эльдар Абакиров, который был заместителем министра экономики и проявил себя в борьбе с коррупцией. Этот человек — настоящий профессионал. Мы будем выдвигать его на пост премьер-министра», — сказал он.

Лидер партийного списка «Ата Мекен» также отметил, что вопросам реформы в госсекторе уделили особое внимание в предвыборной программе «Жаны Дем».

Одним из направлений программы является закрепление аскетизма и экономии как новый тренд политики.

«Никаких дорогих служебных автомобилей, роскошных интерьеров в кабинетах за счет бюджетных средств. Экономить надо на всем, без чего можно обойтись, а также создать механизм обеспечения прозрачности всех государственных расходов, государственных закупок — граждане должны четко знать, на что тратятся государственные деньги», — говорится в программе партии «Ата Мекен» № 6.

Кроме того, для эффективной работы государственных служащих необходимо внедрить в систему государственной службы технологию КРI (Key Perfomance Indicator), то есть оценку деятельности по ключевым показателям эффективности. Это повысит качество контроля общества за деятельностью как государственных органов, так и самих государственных служащих всех уровней.

Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!


***

Оплачено ПП «Ата Мекен» из избирательного фонда (р/счет 1299007840002080) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кулжановой Д. К.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166802/
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