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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов сделал выговор министру здравоохранения Сабиржану Абдикаримову

В Кыргызстане усилены санитарные меры безопасности в общественных местах, транспорте, точках общественного питания. Об этом заявлено на заседании республиканского штаба.

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Премьер-министр Кубатбек Боронов выразил обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения в ряде районов страны.

Он также раскритиковал работу местных органов власти, органов внутренних дел за слабый, неэффективный и недостаточный контроль соблюдения санитарных мер и введенных запретов.

«Последние несколько дней наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация в ряде районов страны. Растет уровень заболеваемости, число лиц, находящихся в тяжелом состоянии. Как я поручал ранее, каждому пациенту необходим особый подход в лечении. Нужно повысить все меры безопасности, в том числе проводить проверки по соблюдению санитарных норм в общественных местах, транспорте, рынках, торговых центрах, ресторанах. Масочный режим должен строго соблюдаться. Кроме того, следует проводить качественную работу по эпидемиологическим расследованиям и контролю за соблюдением домашнего карантина контактных лиц», — сказал глава правительства.

Кубатбек Боронов подчеркнул высокую ответственность руководителей местных органов власти по сохранению благополучной эпидситуации и сдерживанию роста заболеваемости в стране и в очередной раз призвал усилить контроль. «Помните, что несете ответственность в случае возникновения вспышки заболевания», — сказал он.

В ходе заседания штаба обсудили вопросы, касающиеся формирования запаса медикаментов, средств индивидуальной защиты, закупа медицинского оборудования.

Кубатбек Боронов объявил выговор министру здравоохранения Сабиржану Абдикаримову за ненадлежащий контроль по вопросам госзакупок, а также статс-секретарю Минздрава Калысбеку Шадыханову за недостаточную работу по вопросам госзакупок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166800/
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