«Ата Мекен» № 6: Необходимо отказаться от избирательной борьбы с коррупцией!

По словам Жанара Акаева, необходимо отказаться от избирательной борьбы с коррупцией. Об этом лидер партии «Ата Мекен» сказал на дебатах на телеканале ОТРК.



«Заработная плата и благосостояние наших чиновников не совпадают. Нам необходимо работать над тем, чтобы их достаток был равен их заработной плате. Те, кто работают в Налоговой инспекции, Финполе, прокуратуре, на таможне, живут во дворцах. Слова и действия президента должны совпадать. Президент подвергал критике Совет безопасности, заявлял, что они «не борются с коррупцией», и требовал результата. После этого заместитель министра транспорта был арестован из-за взятки в размере 500 миллионов долларов, а министр был уволен после скандала в Совете безопасности. Однако это ему не мешает участвовать в нынешних выборах», — сказал Жанар Акаев.



«Ата Мекен» предлагает исключить антикоррупционную службу из подчинения ГКНБ и президента и передать эти полномочия парламенту.

Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!



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