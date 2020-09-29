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Власть
Сюжет: «Ата Мекен»

Жанар Акаев: Олигархи и воры никогда не смогут выступить против президента!

Суть программы партии «Ата Мекен» — вернуть народу Конституцию. Об этом Жанар Акаев заявил во время теледебатов лидеров политобъединений на телеканале «КТРК» .

По его словам, сегодня никто не следует Основному закону.

«В Конституции написано, что у нас парламентско-президентская форма правления, но мы видим, что на самом деле это суперпрезидентское правление. Вы видели, как работают 120 депутатов. Вместо того чтобы служить народу, нардепы стараются угодить главе государства», — сказал Жанар Акаев.

Он добавил, что есть только один способ исправить эту систему — в парламент должны пройти смелые, сильные политорганизации.

«Олигархи, воры, коррумпированные люди никогда не смогут выступить против президента. Премьер-министр должен взять на себя ответственность. Он должен быть назначен партией, которая пришла в парламент с большим количеством голосов. Глава государства должен быть беспристрастным арбитром, как королева Англии. Я считаю, что мы смогли сформировать политобъединение, которое победит», — сказал лидер партии «Ата Мекен».

Отметим, что в программе партии «Ата Мекен» большое внимание уделено реформе государственного правления.

Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!


***

Оплачено ПП «Ата Мекен» из избирательного фонда (р/счет 1299007840002080) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кулжановой Д. К.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166769/
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