Из списка партии «Кыргызстан» вышли восемь кандидатов

Восемь кандидатов в депутаты от политической партии «Кыргызстан» написали заявления о выходе из списка 2015 года. Об этом сегодня на заседании ЦИК сообщил член избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев.
По его словам, уйти из списка изъявили желание следующие претенденты на мандаты:
Азамат Дуйшеев;
Алмазбек Дыйканбаев;
Данишбек Курманбеков;
Каныбек Кубатов;
Улук Кадырбеков;
Кубан Мырзаканов;
Абдумиталиб Тургунбаев;
Космосбек Чыдынов.
Отметим, что они были зарегистрированы кандидатами в 2015-м. Ранее мандат сдал нардеп Жаныбек Жоробаев. Вместо него следующим по списку шел экс-омбудсмен Кубат Оторбаев. Но он отказался от депутатских полномочий.