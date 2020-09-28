Из списка партии «Кыргызстан» вышли восемь кандидатов

Восемь кандидатов в депутаты от политической партии «Кыргызстан» написали заявления о выходе из списка 2015 года. Об этом сегодня на заседании ЦИК сообщил член избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев.

По его словам, уйти из списка изъявили желание следующие претенденты на мандаты:

Азамат Дуйшеев;

Алмазбек Дыйканбаев;

Данишбек Курманбеков;

Каныбек Кубатов;

Улук Кадырбеков;

Кубан Мырзаканов;

Абдумиталиб Тургунбаев;

Космосбек Чыдынов.

Отметим, что они были зарегистрированы кандидатами в 2015-м. Ранее мандат сдал нардеп Жаныбек Жоробаев. Вместо него следующим по списку шел экс-омбудсмен Кубат Оторбаев. Но он отказался от депутатских полномочий.