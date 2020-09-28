Сооронбай Жээнбеков: В преддверии выборов посягают на суверенитет Кыргызстана

«Как вы знаете, особенно накануне парламентских выборов активизировались различные силы, которые против стабильности и развития нашей страны», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с лидером России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Они даже пытаются посягнуть на суверенитет Кыргызской Республики и вбивают клин в наши союзнические отношения, стратегическое партнерство. Конечно, мы им не дадим, у них ничего не получится, потому что поддержка России для нас — главное, очень важное, и я вас благодарю за это. Мы всегда дорожим нашими исторически дружественными отношениями, они проверены веками. И, конечно, Владимир Владимирович, от нашей с вами встречи народ КР ждет очень многого», — цитирует Сооронбая Жээнбекова пресс-служба Кремля.

На это Владимир Путин ответил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела соседей, вообще, других стран. Но всегда поддерживает усилия, направленные на стабилизацию ситуации, полноценный диалог между всеми политическими силами.