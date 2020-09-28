Десять прорывных идей для развития экономики от партии «Ата Мекен» № 6

Партия «Ата Мекен» № 6 считает, что рыночная экономика должна быть социально ориентированной. То есть социально ответственной перед обществом.

Государство, в основании которого лежит модель социально ориентированной рыночной экономики, всегда справедливо. Конечно, в нем тоже есть богатые и относительно бедные, но разница между ними не критична.

Именно страны с социально ориентированной экономикой успешно борются с безработицей, обеспечивают социальную безопасность и социальную справедливость для всех своих граждан.

Новая экономическая реальность такова, что государствам необходимо становиться максимально самодостаточными, чтобы не оказаться отброшенными на периферию экономического развития.

Кыргызстан в этом ракурсе имеет как свои недостатки, так и преимущества. Но, главное, имеет все шансы для реального экономического прорыва.

Что нужно для этого сделать:

внедрить принципы рациональной и производительной экономики;

разработать и принять программу развития промышленного сектора. На государственном уровне приоритетом должны стать именно промышленность и производство. Именно промышленники и производственники должны получать льготные кредиты, пользоваться налоговыми каникулами и другой поддержкой со стороны государства;

создать банк развития, который будет в том числе финансировать проекты развития в стране по льготной ставке и работать как венчурный фонд;

активизировать сотрудничество со структурами, способными субсидировать и кредитовать на льготных условиях крупные промышленные проекты. Например, с Евразийским банком развития;

разработать и принять программу максимального импортозамещения и стимулирования экспорта. Покупать товары и продукты made in Kyrgyzstan должно стать модным, престижным и патриотичным. Частью программы импортозамещения должна стать кампания по продвижению кыргызской продукции внутри республики и на внешние рынки;

полностью либерализировать внешнеэкономическую деятельность, то есть объявить всему миру, что наша экономика открыта для инвестиций, для пассажиропотока, для торговли. Объявление может быть в форме акта, манифеста или декларации;

законодательно стимулировать репатриацию капитала;

заключить договоры о недопущении двойного налогообложения с максимально возможным количеством стран;

разработать государственную программу — микробизнес для каждой семьи;

разработать программу развития агропромышленного комплекса республики на основе современных подходов. Особый упор на развитие сектора технологий переработки сельскохозяйственной продукции.

Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!

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Оплачено ПП «Ата Мекен» из избирательного фонда (р/счет 1299007840002080) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кулжановой Д. К.