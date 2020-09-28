19:15
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Власть
Сюжет: «Ата Мекен»

Десять прорывных идей для развития экономики от партии «Ата Мекен» № 6

 

Партия «Ата Мекен» № 6 считает, что рыночная экономика должна быть социально ориентированной. То есть социально ответственной перед обществом.

Государство, в основании которого лежит модель социально ориентированной рыночной экономики, всегда справедливо. Конечно, в нем тоже есть богатые и относительно бедные, но разница между ними не критична.

Именно страны с социально ориентированной экономикой успешно борются с безработицей, обеспечивают социальную безопасность и социальную справедливость для всех своих граждан.

Новая экономическая реальность такова, что государствам необходимо становиться максимально самодостаточными, чтобы не оказаться отброшенными на периферию экономического развития.

Кыргызстан в этом ракурсе имеет как свои недостатки, так и преимущества. Но, главное, имеет все шансы для реального экономического прорыва.

Что нужно для этого сделать:

  • внедрить принципы рациональной и производительной экономики;
  • разработать и принять программу развития промышленного сектора. На государственном уровне приоритетом должны стать именно промышленность и производство. Именно промышленники и производственники должны получать льготные кредиты, пользоваться налоговыми каникулами и другой поддержкой со стороны государства;
  • создать банк развития, который будет в том числе финансировать проекты развития в стране по льготной ставке и работать как венчурный фонд;
  • активизировать сотрудничество со структурами, способными субсидировать и кредитовать на льготных условиях крупные промышленные проекты. Например, с Евразийским банком развития;
  • разработать и принять программу максимального импортозамещения и стимулирования экспорта. Покупать товары и продукты made in Kyrgyzstan должно стать модным, престижным и патриотичным. Частью программы импортозамещения должна стать кампания по продвижению кыргызской продукции внутри республики и на внешние рынки;
  • полностью либерализировать внешнеэкономическую деятельность, то есть объявить всему миру, что наша экономика открыта для инвестиций, для пассажиропотока, для торговли. Объявление может быть в форме акта, манифеста или декларации;
  • законодательно стимулировать репатриацию капитала;
  • заключить договоры о недопущении двойного налогообложения с максимально возможным количеством стран;
  • разработать государственную программу — микробизнес для каждой семьи;
  • разработать программу развития агропромышленного комплекса республики на основе современных подходов. Особый упор на развитие сектора технологий переработки сельскохозяйственной продукции.

Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!

***

Оплачено ПП «Ата Мекен» из избирательного фонда (р/счет 1299007840002080) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кулжановой Д. К.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166708/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Наталья Никитенко: Медицинские услуги должны быть доступными для всех!
Выборы-2020. На Иссык-Куле неизвестные порвали баннеры партии «Ата Мекен»
Выборы-2020. Из списка партии «Ата Мекен» исключен один из кандидатов
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки трех политических партий
Выборы-2020. Эльвира Сурабалдиева будет баллотироваться от партии «Ата Мекен»
«Ата Мекен» возьмет не менее 33 мест на выборах-2020
Партия «Ата Мекен» будет участвовать в местных выборах и проведет в марте съезд
Скандал в «Ата Мекене». Алмамбет Шыкмаматов заступился за Айсулуу Мамашову
Скандал в «Ата Мекене». Новый депутат Нурбек Сыдыгалиев опроверг слова лидера
Скандал в «Ата Мекене». Омурбек Текебаев обещает обновление партии
Популярные новости
Будет&nbsp;ли введен карантин после выборов? Ответ президента Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и&nbsp;наземным транспортом Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и наземным транспортом
Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у&nbsp;избирателей. Почему? Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у избирателей. Почему?
Бизнес
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
28 сентября, понедельник
19:13
В городе Ош проходят рейды по выявлению злостных неплательщиков налогов В городе Ош проходят рейды по выявлению злостных неплат...
19:00
Цифра дня. 184 тысячи 557 человек пользуются налоговыми услугами онлайн
18:54
Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
18:48
«Биримдик» № 1! Айбек Осмоналиев о важности образования для кыргызстанцев
18:43
Недоступная среда. Пандусов нет даже напротив мэрии