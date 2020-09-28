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Власть

Владимир Путин об уважении суверенитета Кыргызстана и продолжении партнерства

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также перспективы углубления интеграции в рамках ЕАЭС.

Владимир Путин отметил, что Россия уважает суверенитет любой независимой страны и продолжит развивать отношения с Кыргызстаном в духе союзничества и стратегического партнерства.

Он также пожелал дальнейших успехов в реализации мер по развитию КР. И особо подчеркнул, что российская сторона заинтересована в стабильности в государстве, в том числе и в поствыборный период.

«Вы знаете, что мы последовательно поддерживаем ваши усилия, усилия руководства Кыргызстана по внутриполитической стабилизации в стране. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать и вас как главу государства, и КР, ее народ в реализации тех масштабных целей, которые вы ставите по развитию республики», — заметил Владимир Путин.

Сооронбай Жээнбеков заявил, что Кыргызстан всегда чувствует крепкое плечо России как истинного стратегического союзника, особенно в нынешнее непростое время. Он еще раз поздравил лидера РФ с первой в мире регистрацией вакцины против коронавирусной инфекции, выразив надежду на то, что она в скором времени станет общедоступной и для граждан КР.

Глава государства отметил заинтересованность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества по энергетическим и инфраструктурным проектам, наращиванию торгово-экономического партнерства, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Он выразил благодарность российской стороне за оказываемую поддержку по ряду направлений и подчеркнул, что Кыргызстан дорожит историческими дружественными отношениями с Россией, проверенными веками.

Стороны выразили готовность к углублению дальнейшего взаимодействия по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166707/
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