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Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал о предстоящем визите в Москву

В интервью «Биринчи радио» президент Сооронбай Жээнбеков рассказал о предстоящем визите в Москву.

По его словам, Кыргызстан придает большое значение сотрудничеству с Россией. «Сегодня наши взаимоотношения находятся на самом высоком уровне. На следующей неделе, дай бог, я совершу рабочий визит в Российскую Федерацию. С лидером РФ Владимиром Путиным проведем переговоры, обсудим ряд вопросов как двустороннего, так и многостороннего взаимодействия», — сказал глава государства.

Он напомнил, что этот год был объявлен перекрестным между Кыргызстаном и Россией. Однако из-за пандемии не удалось провести некоторые мероприятия.

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«В связи со стабилизацией эпидситуации на этой неделе в Бишкеке состоялось 22-е заседание межправительственной комиссии. Это одно из важных событий в рамках совместных мероприятий программы перекрестного года. Межправкомиссия рассмотрела вопросы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Я встретился с главой делегации, заместителем председателя правительства РФ Алексеем Логвиновичем Оверчуком. Мы также обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного партнерства, а также вопросы в сфере энергетики», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что продолжается работа с российской стороной по согласованию сроков проведения некоторых мероприятий. Часть из них пройдет до конца 2020 года, а некоторые, в том числе официальная церемония закрытия перекрестного года, — в 2021-м.

Президент еще раз указал, что Россия — стратегический партнер и союзник Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166533/
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