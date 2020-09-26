Президент рассказал, почему просил реструктуризировать внешний долг

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал в интервью «Биринчи радио», почему просил, выступая с видеопосланием на 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассмотреть вопрос о реструктуризации внешнего долга.

По его словам, этой весной в связи с пандемией были введены карантинные ограничения, что негативно отразилось на экономике, бизнесе. Соседние государства закрыли свои границы, и международная торговля была серьезно подорвана. Такая же проблема была у многих стран мира.

«Конечно, это негативно сказалось на нашем бюджете. Большая часть доходов республиканского бюджета в этом году не поступила. Это, конечно, ограничивает наши возможности по выплате внешнего долга. Такое произошло во многих государствах мира», — сказал глава КР.

На мероприятии высокого уровня по финансированию развития в эпоху коронавируса и после него, прошедшем в мае, я предложил трехэтапную реструктуризацию внешнего долга в обмен на национальные проекты. Сооронбай Жээнбеков

Он пояснил, что 21 и 23 сентября на общих дебатах в Организации Объединенных Наций обратился с этой инициативой к международным донорам и финансовым институтам. «В настоящее время наши соответствующие органы ведут переговоры в этом направлении с Организацией экономического развития и сотрудничества, странами Большой двадцатки наряду с Парижским клубом, а также с такими государствами, как Китай и Япония», — отметил президент, подчеркнув, что результат этой работы зависит не только от Кыргызстана, как правило, решение принимают страны и учреждения-кредиторы.

Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы вопрос решился положительно. Сооронбай Жээнбеков

Он также рассказал, зачем полетит в Венгрию.

По словам главы государства, он намерен нанести официальный визит в Венгрию по приглашению премьер-министра Виктора Орбана.

«По приглашению венгерской стороны мы планировали визит весной. Однако из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись, и теперь мы намереваемся совершить визит в конце сентября. Надеюсь, что мой предстоящий визит будет плодотворным. Мы также подпишем соглашения в сферах здравоохранения, предупреждения чрезвычайных ситуаций, торгово-экономического сотрудничества, управления водными ресурсами и других областях, представляющих взаимный интерес», — добавил он.

Мы подпишем ряд документов о партнерстве. Самый главный из них — подписание совместной Декларации о стратегическом сотрудничестве. Сооронбай Жээнбеков

Он заметил, что Венгрия будет первой европейской страной, с которой Кыргызстан примет Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве.

В ходе визита состоится еще одно мероприятие — один из скверов в Будапеште назовут в честь великого писателя Чингиза Айтматова.

«Мы также намерены учредить Кыргызско-Венгерский фонд развития. Венгерский «Эксимбанк» собирается выделить для фонда 50 миллионов евро в качестве оборотного капитала. При участии этого фонда мы создадим совместные предприятия, он будет предоставлять низкопроцентные кредиты малому и среднему бизнесу», — заключил глава государства.