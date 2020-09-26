17:06
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Власть

Президент рассказал, почему просил реструктуризировать внешний долг

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал в интервью «Биринчи радио», почему просил, выступая с видеопосланием на 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассмотреть вопрос о реструктуризации внешнего долга.

По его словам, этой весной в связи с пандемией были введены карантинные ограничения, что негативно отразилось на экономике, бизнесе. Соседние государства закрыли свои границы, и международная торговля была серьезно подорвана. Такая же проблема была у многих стран мира.

«Конечно, это негативно сказалось на нашем бюджете. Большая часть доходов республиканского бюджета в этом году не поступила. Это, конечно, ограничивает наши возможности по выплате внешнего долга. Такое произошло во многих государствах мира», — сказал глава КР.

На мероприятии высокого уровня по финансированию развития в эпоху коронавируса и после него, прошедшем в мае, я предложил трехэтапную реструктуризацию внешнего долга в обмен на национальные проекты.

Сооронбай Жээнбеков

Он пояснил, что 21 и 23 сентября на общих дебатах в Организации Объединенных Наций обратился с этой инициативой к международным донорам и финансовым институтам. «В настоящее время наши соответствующие органы ведут переговоры в этом направлении с Организацией экономического развития и сотрудничества, странами Большой двадцатки наряду с Парижским клубом, а также с такими государствами, как Китай и Япония», — отметил президент, подчеркнув, что результат этой работы зависит не только от Кыргызстана, как правило, решение принимают страны и учреждения-кредиторы.

Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы вопрос решился положительно.

Сооронбай Жээнбеков

Он также рассказал, зачем полетит в Венгрию.

По словам главы государства, он намерен нанести официальный визит в Венгрию по приглашению премьер-министра Виктора Орбана.

«По приглашению венгерской стороны мы планировали визит весной. Однако из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись, и теперь мы намереваемся совершить визит в конце сентября. Надеюсь, что мой предстоящий визит будет плодотворным. Мы также подпишем соглашения в сферах здравоохранения, предупреждения чрезвычайных ситуаций, торгово-экономического сотрудничества, управления водными ресурсами и других областях, представляющих взаимный интерес», — добавил он.

Мы подпишем ряд документов о партнерстве. Самый главный из них — подписание совместной Декларации о стратегическом сотрудничестве.

Сооронбай Жээнбеков

Он заметил, что Венгрия будет первой европейской страной, с которой Кыргызстан примет Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве.

В ходе визита состоится еще одно мероприятие — один из скверов в Будапеште назовут в честь великого писателя Чингиза Айтматова.

«Мы также намерены учредить Кыргызско-Венгерский фонд развития. Венгерский «Эксимбанк» собирается выделить для фонда 50 миллионов евро в качестве оборотного капитала. При участии этого фонда мы создадим совместные предприятия, он будет предоставлять низкопроцентные кредиты малому и среднему бизнесу», — заключил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166532/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента
Сооронбай Жээнбеков отправится с визитами в Россию и Венгрию
Президенты Кыргызстана и Турции обсудили совместные планы на будущее
Сооронбай Жээнбеков и генпрокурор обсудили, как исполняются решения Совбеза
Президент Кыргызстана выступил на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Сооронбай Жээнбеков и Кубатбек Боронов обсудили коронавирус и выборы
Глава Кыргызстана выступит с видеопосланием на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Чем Китай поможет Кыргызстану, рассказал президент
Как победить коррупцию и почему властям не удается этого добиться
Президент призвал силовые структуры очистить ряды от коррупционеров
Популярные новости
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Выборы-2020. Шыкмаматов требует от&nbsp;ЦИК отменить все регистрации по&nbsp;форме &#8470;&nbsp;2 Выборы-2020. Шыкмаматов требует от ЦИК отменить все регистрации по форме № 2
Россия и&nbsp;Кыргызстан готовы увеличить количество авиарейсов Россия и Кыргызстан готовы увеличить количество авиарейсов
Следует&nbsp;ли ограничить депутатов по&nbsp;числу избраний в&nbsp;Жогорку Кенеш? Опрос Следует ли ограничить депутатов по числу избраний в Жогорку Кенеш? Опрос
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
26 сентября, суббота
16:54
Президент рассказал, почему просил реструктуризировать внешний долг Президент рассказал, почему просил реструктуризировать...
16:00
Не хочу опять оказаться на улице. ВИЧ-позитивная о жизни с инфекцией
15:55
Выборы-2020. Президент считает, что в парламент должны пройти пять-шесть партий
15:31
Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента
15:23
Выборы-2020. Президент призвал не забывать о санитарных нормах при агитации