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Власть

Правительство опровергает информацию о продаже ГП «Кыргыз темир жолу»

В правительстве опровергли информацию, которая появилась в Сети, о продаже государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» российской стороне. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Уточняется, что, во-первых, ГП «НК «Кыргыз темир жолу» не рассматривалось и не будет рассматриваться к акционированию вообще, а во-вторых, разработана программа «Стратегический план развития ГП «НК «Кыргыз темир жолу» при Министерстве транспорта и дорог на 2020 год и среднесрочный период» и «Концепция развития железнодорожного транспорта до 2025-го в КР».

Предусмотрено строительство новых железных дорог, как внутренних, так и международных, что окажет существенное влияние на улучшение экономической ситуации и развитие страны.

В правительстве считают, что в преддверии выборов депутатов Жогорку Кенеша «некоторым силам выгодно будоражить общественность, вбрасывая фейковые новости». «Новость о возможной продаже предприятия ложная и не соответствует действительности. Возможно, распространение таких новостей выгодно определенным политическим силам», — говорится в сообщении.

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» готовит документы для подачи в суд в целях юридической оценки этой информации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166516/
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