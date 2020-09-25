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Власть

Утверждена обновленная программа госипотеки

Состоялось заседание Координационного совета по мониторингу реализации государственной жилищной политики. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Члены координационного совета утвердили обновленную версию программы правительства «Доступное жилье». Согласно изменениям, увеличен объем финансирования, предлагается внедрение механизма ипотечного кредитования по исламскому принципу. С учетом мировой практики предусмотрены новые инструменты доступности жилья.

В обновленном проекте государственной программы в зависимости от условий привлечения финансовых ресурсов предусмотрены продление сроков ипотечного кредита и использование накопительной части пенсии для первоначального взноса.

«Выдача ипотечного кредита не может быть единственным инструментом для повышения доступности жилья в рамках этой госпрограммы. Поэтому предлагаемый проект должен предусматривать комплекс мероприятий», — сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Он подчеркнул необходимость активизации усилий для привлечения инвестиций на реализацию программы доступного жилья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166462/
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