Балбак Тулобаев: Вторая волна коронавируса неизбежна, носите маски

Вторая волна коронавируса неизбежна, об этом говорит опыт других стран мира. Об этом 24.kg заявил полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев.

По его словам, он проанализировал ситуацию в мире и пришел к выводу, что в Кыргызстане снова начнется вспышка COVID-19.

«Коронавирус — болезнь больших городов, где большое количество людей. Думаю, что в Бишкеке вторая волна обязательно случится. Я очень опасаюсь, что будет в Караколе. Потому что грядет зимний туризм, люди станут приезжать сюда, а по дороге, естественно, будут останавливаться в других населенных пунктах. Под угрозой Балыкчи, Чолпон-Ата, Каракол. Сейчас важно носить маски, они важны, как и социальная дистанция», — сказал Балбак Тулобаев.

Чиновник также призвал всех воздержаться от проведения массовых мероприятий до официального старта вакцинации от коронавируса.