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Власть

Президенты Кыргызстана и Турции обсудили совместные планы на будущее

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами.

Главы государств также обсудили вопросы взаимодействия по дальнейшему проведению совместных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166325/
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