Выборы-2020. Гражданин, пришедший на участок с температурой, не проголосует

Гражданина, пришедшего на участок 4 октября с температурой, отправят домой. Об этом на видеоконференции заявил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, на участках будут дежурить бригады врачей. Если выяснится, что человек плохо себя чувствует, то к урне его не допустят. На уточняющий вопрос журналистов, как в таком случае соблюсти конституционное право, Абдыжапар Бекматов ответить не смог.

Напомним, что если гражданин хочет проголосовать за день до 4 октября, он должен за три дня уведомить об этом избирательную комиссию участка, к которому прикреплен.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.