11:55
USD 79.35
EUR 92.87
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

На той проводят через черный вход ресторана. Чиновник правительства возмущен

Республиканский оперативный штаб поручил местным органам власти и соответствующим государственным органам усилить контроль за соблюдением запрета на проведение массовых мероприятий и торжеств с большим числом людей. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Представители Министерства здравоохранения заявили, что в отдельных регионах страны наблюдается рост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Это связано с тем, что граждане перестали носить маски и не соблюдают рекомендации отказаться от проведения мероприятий с участием большого числа людей.

Противоэпидемиологические мероприятия и разъяснительная работа игнорируются отдельными лицами.

Участники заседания отметили, что в последнее время участились факты проведения различных торжеств в кафе и ресторанах, указали на возможность ужесточения мер административного характера за проведение массовых мероприятий и повышения размеров штрафов.

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков сказал, что для поддержки предпринимательства с учетом пандемии приняты антикризисные меры и введены налоговые льготы. Но некоторые бизнесмены вместо того, чтобы оказать содействие в борьбе с COVID-19, идут на различные ухищрения.

Кафе и рестораны проводят мероприятия, впуская людей через черный или служебный вход.

Чиновник добавил, что если с проведением торжеств и других массовых мероприятий ситуация не изменится, то будут приняты другие меры воздействия согласно законодательству. Представители местных органов власти и профильных органов добавили, что на местах усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, составлен график дезинфекции торговых точек и базаров.

Алмазбек Баатырбеков заметил, что в ряде государств дальнего и ближнего зарубежья наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, добавив, что граждане должны понимать серьезность ситуации, проявлять сознательность и следовать всем рекомендациям Минздрава. «Лучше принять активные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции сейчас, нежели потом заниматься лечением», — подчеркнул он.

МЗ КР поручено создать в организациях здравоохранения трехмесячный неснижаемый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных и антисептиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166225/
просмотров: 633
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Уже 31,7 миллиона человек в мире заразились и 975 тысяч умерли
В Кыргызстане еще шесть медиков заразились коронавирусом
В КР выявили 127 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 45 757
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился еще 101 человек
Кафе в Джалал-Абаде отрезали от электричества за незаконное проведение свадьбы
Названы болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с COVID-19
Рекомендации на случай второй волны COVID-19 в Кыргызстане передали Минздраву
Правительство рассмотрит открытие новых авиарейсов в РФ, Казахстан, Турцию и ОАЭ
Кубатбек Боронов о выборах: Случаи в Араванском районе не должны повториться
Кубатбек Боронов отметил рост COVID-19 и призвал не забывать о летней вспышке
Популярные новости
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на&nbsp;допрос в&nbsp;Военную прокуратуру Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на&nbsp;криминальные разборки Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки
Выборы-2020. Шыкмаматов требует от&nbsp;ЦИК отменить все регистрации по&nbsp;форме &#8470;&nbsp;2 Выборы-2020. Шыкмаматов требует от ЦИК отменить все регистрации по форме № 2
Бизнес
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
DCB Market дарит положительные эмоции DCB Market дарит положительные эмоции
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
24 сентября, четверг
11:51
Говорить с детьми о сексуальном здоровье готовы только 13 процентов родителей Говорить с детьми о сексуальном здоровье готовы только...
11:47
ЦСМ № 17 в Бишкеке находится в плачевном состоянии
11:40
Более 42 миллионов сомов выделили на капремонт Таласской районной больницы
11:29
Экономика Кыргызстана начнет расти с середины 2021 года
11:27
Двое граждан Казахстана пытались вброд через реку Чу попасть в Кыргызстан