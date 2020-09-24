На той проводят через черный вход ресторана. Чиновник правительства возмущен

Республиканский оперативный штаб поручил местным органам власти и соответствующим государственным органам усилить контроль за соблюдением запрета на проведение массовых мероприятий и торжеств с большим числом людей. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Представители Министерства здравоохранения заявили, что в отдельных регионах страны наблюдается рост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Это связано с тем, что граждане перестали носить маски и не соблюдают рекомендации отказаться от проведения мероприятий с участием большого числа людей.

Противоэпидемиологические мероприятия и разъяснительная работа игнорируются отдельными лицами.

Участники заседания отметили, что в последнее время участились факты проведения различных торжеств в кафе и ресторанах, указали на возможность ужесточения мер административного характера за проведение массовых мероприятий и повышения размеров штрафов.

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков сказал, что для поддержки предпринимательства с учетом пандемии приняты антикризисные меры и введены налоговые льготы. Но некоторые бизнесмены вместо того, чтобы оказать содействие в борьбе с COVID-19, идут на различные ухищрения.

Кафе и рестораны проводят мероприятия, впуская людей через черный или служебный вход.

Чиновник добавил, что если с проведением торжеств и других массовых мероприятий ситуация не изменится, то будут приняты другие меры воздействия согласно законодательству. Представители местных органов власти и профильных органов добавили, что на местах усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, составлен график дезинфекции торговых точек и базаров.

Алмазбек Баатырбеков заметил, что в ряде государств дальнего и ближнего зарубежья наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, добавив, что граждане должны понимать серьезность ситуации, проявлять сознательность и следовать всем рекомендациям Минздрава. «Лучше принять активные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции сейчас, нежели потом заниматься лечением», — подчеркнул он.

МЗ КР поручено создать в организациях здравоохранения трехмесячный неснижаемый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных и антисептиков.