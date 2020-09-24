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Власть

До 15 декабря продлен срок пребывания мигрантов в России. Выдворять не будут

Указом президента России № 580 срок пребывания иностранных граждан в РФ продлен еще на три месяца: с 15 сентября до 15 декабря. Об этом говорится в документе, размещенном в официальном интернет-портале правовой информации.

Меняется редакция предыдущего президентского указа № 274: словосочетание «по 15 сентября 2020 года» заменяется на «по 15 декабря 2020 года».

До середины декабря в отношении иностранцев и лиц без гражданства, вышедших на свободу, нарушивших государственную границу, создавших угрозу национальной безопасности, «не принимаются решения об административном выдворении за пределы РФ». Приостановлены решения о лишении статуса беженца, аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу и патентов.

Согласно указу разрешается выезд иностранцев из России в государства гражданской принадлежности по документам, которые удостоверяют личность, даже если сроки их действия истекли после 14 марта 2020 года.

В середине июня российский президент продлил на три месяца срок нахождения в стране иностранцев: с 15 июня по 15 сентября текущего года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166203/
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