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Власть

Сооронбай Жээнбеков и генпрокурор обсудили, как исполняются решения Совбеза

Президент Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с генеральным прокурором Откурбеком Джамшитовым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Генеральный прокурор представил информацию о работе по надзору за соблюдением законодательства, а также о ходе реализации решений Совета безопасности, Совета по судебной реформе, в том числе о проводимой работе по цифровизации уголовного судопроизводства.

Откурбек Джамшитов сообщил, что созданы рабочие группы, которые усилили работу по возмещению ущерба от уголовных дел экономической направленности и контроль за доведением расследований уголовных дел до рассмотрения судами.

Генпрокурор также рассказал о работе органов прокуратуры по надзору за соблюдением избирательного законодательства и принимаемых мерах в области защиты прав предпринимателей.

Кроме того, Откурбек Джамшитов сообщил, что для обеспечения законности в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша образован штаб Генпрокуратуры с аналогичными штабами во всех областях и городах Бишкеке и Оше. Сейчас обеспечивается мониторинг сообщений и публикаций в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, а также рассматриваются поступающие жалобы и обращения.

Как отметил генпрокурор, проведен мониторинг 55 публикаций по выборам в СМИ и интернет-ресурсах. Из них 26 фактов зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), из которых по 18 фактам начато досудебное производство в уголовном порядке, а 8 — по проступкам.

Откурбек Джамшитов также рассказал о ходе судебно-правовой реформы. Он отметил, что сейчас в тестовом режиме проводится интеграция в ЕРПП судебного, судебно-исполнительного блоков и пробации.

Глава государства отметил необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения Конституции и законов Кыргызстана при подготовке и проведении предстоящих выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Президент также подчеркнул необходимость усиления мер по цифровизации деятельности органов прокуратуры и искоренению коррупционных проявлений в деятельности органов государственной власти, правоохранительных и судебных органов.

Он отметил важность очищения органов прокуратуры от коррумпированных и нечистоплотных работников, призвав усилить работу подразделений внутренней безопасности. Глава государства обратил особое внимание на работу с обращениями граждан, подчеркнув необходимость предоставления полноценных и реальных ответов на обращения.

Президент Сооронбай Жээнбеков в заключение отметил, что обеспечение защиты прав граждан во многом зависит от чистоты и прозрачности деятельности органов прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166167/
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