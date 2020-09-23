Рост доверия к МВД, Минздраву и Минсельхозу. Премьер согласен с Нацстаткомом

Доверие граждан к государственным органам возросло. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Глава кабмина согласен с результатами опроса Национального статистического комитета по индексу доверия ведомствам.

«Стали больше доверять трем госорганам. Доверие граждан к МВД увеличилось с 15,1 балла до 40,8, к Минздраву с 17 до 36,7 балла, к Минсельхозу — с 24,9 до 33,5 балла. Считаю, что это объективная оценка. Народ всегда говорит правду. Были времена, когда говорили о ликвидации Минсельхоза, но сейчас мнение граждан изменилось», — считает Кубатбек Боронов.