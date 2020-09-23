Правительство рассмотрит открытие новых авиарейсов в РФ, Казахстан, Турцию и ОАЭ

Если эпидемиологическая ситуация останется стабильной, будет проводиться работа по открытию дополнительных авиарейсов по популярным направлениям. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что Кыргызстан открыл границы для граждан 32 стран мира.

«Поступает большое количество запросов по возобновлению авиамаршрутов. Среди наиболее интересующих направлений Россия, Казахстан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Если эпидемиологическая ситуация останется стабильной, мы усилим работу по открытию и других авиарейсов в эти страны», — сказал Кубатбек Боронов.