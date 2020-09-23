16:32
USD 79.26
EUR 93.07
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов отметил рост COVID-19 и призвал не забывать о летней вспышке

В трех областях Кыргызстана отмечается рост заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его данным, незначительный рост новых случаев заражения коронавирусом идет в Баткенской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

«Мы забыли тяжелые дни. Начали обратно активно проводить тои, поминки и другие мероприятия. Забыли про необходимость носить маски и соблюдать дистанцию. Дай бог, чтобы вторая волна вируса миновала страну. Но нам надо строго соблюдать санитарные нормы», — заявил глава кабмина.

Он заверил, что идет подготовка ко второй волне коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166150/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство рассмотрит открытие новых авиарейсов в РФ, Казахстан, Турцию и ОАЭ
Кубатбек Боронов о выборах: Случаи в Араванском районе не должны повториться
Кубатбек Боронов: Пандемия ускорила процесс цифровизации
На 267 тысяч сомов оштрафовали предпринимателей в Кадамджайском районе
Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой
COVID-19. Уже 31,5 миллиона заразились и 969 тысяч умерли
Готовность столичной системы здравоохранения ко второй волне обсудили в мэрии
В Кыргызстане еще пять медиков заразились коронавирусом
В КР выявили 88 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 45 630
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 108 человек
Популярные новости
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на&nbsp;допрос в&nbsp;Военную прокуратуру Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на&nbsp;криминальные разборки Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;критику в&nbsp;свой адрес со&nbsp;стороны партий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на критику в свой адрес со стороны партий
Бизнес
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
Приложение O!TV&mdash; много полезного и&nbsp;развлекательного контента для детей! Приложение O!TV— много полезного и развлекательного контента для детей!
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: обслуживаем карты платежной системы &laquo;Мир&raquo; ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»
23 сентября, среда
16:31
Правительство рассмотрит открытие новых авиарейсов в РФ, Казахстан, Турцию и ОАЭ Правительство рассмотрит открытие новых авиарейсов в РФ...
16:28
Кубатбек Боронов о выборах: Случаи в Араванском районе не должны повториться
16:28
Вакцинация против гриппа будет проводиться бесплатно во всех ЦСМ
16:15
Выборы-2020. Представителя партии «Республика» подозревают в подкупе избирателей
16:13
Начальник районного отдела ГНС уволен в связи с утратой доверия