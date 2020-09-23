Кубатбек Боронов отметил рост COVID-19 и призвал не забывать о летней вспышке

В трех областях Кыргызстана отмечается рост заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его данным, незначительный рост новых случаев заражения коронавирусом идет в Баткенской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

«Мы забыли тяжелые дни. Начали обратно активно проводить тои, поминки и другие мероприятия. Забыли про необходимость носить маски и соблюдать дистанцию. Дай бог, чтобы вторая волна вируса миновала страну. Но нам надо строго соблюдать санитарные нормы», — заявил глава кабмина.

Он заверил, что идет подготовка ко второй волне коронавируса.