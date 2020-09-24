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Власть

Следует ли ограничить депутатов по числу избраний в Жогорку Кенеш? Опрос

В последнее время депутаты Жогорку Кенеша стали постоянным объектом критики со стороны общества. В парламенте за счет партийных списков периодически оказываются люди, далекие от законотворческой деятельности, практически не участвующие в работе ЖК, или «кочевники», меняющие партии и созывы, но совершенно неэффективные.

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Много в Кыргызстане говорят и о необходимости новой крови в политике и государственном управлении. Однако пробиться через окопавшихся в Жогорку Кенеше нардепов с каждым годом все сложнее. Плюс они используют все возможности, чтобы ограничить посягательства на их властную монополию.

Одним из вариантов изменения ситуации является ограничение сроков, которые депутат может находиться в парламенте. Например, у президента есть только разовый срок в шесть лет. Конечно, у такого варианта есть и противники. А что по этому поводу думаете вы?

Стоит ли ограничить количество сроков депутатов Жогорку Кенеша?

Ссылка: https://24.kg/vlast/166147/
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