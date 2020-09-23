Кубатбек Боронов: Пандемия ускорила процесс цифровизации

Во время пандемии граждане Кыргызстана активно начали использовать государственные электронные сервисы. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, во время режимов ЧП и ЧС активизировалось использование электронных госуслуг.

«По некоторым данным, пандемия ускорила процесс цифровизации в мире на 10 процентов. В нашей стране тоже отмечается рост в этом направлении. Во время карантина многие начали использовать сервисы государственных услуг, которые до этого особо спросом не пользовались. Особенно частный сектор активно пользуется системой «Тундук», где можно получить 51 госуслугу. Например, коммерческие банки уже не требуют у клиентов некоторых справок, а сами получают необходимую информацию в сервисе», — сообщил глава кабмина.

Он отметил, что правительство работает над цифровизацией новых услуг. «По последним сведениям, за это время госорганы обменялись 37,8 миллиона документов в электронном формате. Произведена транзакция на 49,2 миллиона сомов», — добавил Кубатбек Боронов.