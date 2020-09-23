Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем государственного языка. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

«Государственный язык — это великое наследие предков, главный символ нашей государственности. Кыргызский язык за 31 год после обретения статуса государственного прошел долгий и трудный путь», — говорится в поздравлении.

Государственный язык стал не только средством взаимной коммуникации, но и языком законодательства и государственного управления.

«Конечно, есть и недоработки. В эпоху цифровизации стоит задача дальнейшего развития кыргызского языка, чтобы он стал языком науки и новых технологий», — отметил президент.

«Наша цель — широкое внедрение кыргызского языка в практику жизни, чтобы он стал поистине общим языком всех национальностей, проживающих в нашей стране. В основе языковой политики лежит комплексное использование государственного языка как важного фактора укрепления единства народа Кыргызстана», — говорится в сообщении.

«Дорогие соотечественники, пусть будет вечным кыргызский язык, создавший величайший в мире эпос «Манас». Да благословит нас Всемогущий, и пусть всегда будет благополучие в нашем народе и мир на нашей земле!» — заключил Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, дата отмечается в стране ежегодно 23 сентября в честь принятия в этот день в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР Закона «О государственном языке Киргизской ССР».