Часть мероприятий Перекрестного года Кыргызстана и России пройдут в 2021-м

Российская сторона предложила провести ряд мероприятий и церемонию закрытия Перекрестного года России в Кыргызстане и Кыргызстана в России в 2021-м. Об этом сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на очередном заседании межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

По его словам, пандемия внесла свои коррективы в план мероприятий, который наметили в начала года. Со стабилизацией эпидемиологической ситуации большую часть мероприятий планируется реализовать.

«Российская сторона предложила перенести часть мероприятий на следующий год. Мы поддерживаем эту инициативу. Она правильна и разумна», — сказал Эркин Асрандиев.

Напомним, в рамках перекрестного года планировали двусторонний инвестиционный форум и большое количество бизнес-форумов, где деловые круги получили бы возможность наладить контакты с уклоном на реализацию инвестиционных мероприятий, межрегиональный экономический форум в Екатеринбурге, предполагалось участие кыргызских бизнесменов и предпринимателей в Петербуржском экономическом форуме, а деятелей искусств — Петербуржском культурном.

Однако из-за коронавируса мероприятия были отменены.