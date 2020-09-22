Тепловизоры, санитайзеры в общественных местах и ношение масок обязательно

В местах скопления людей кыргызстанцы в обязательном порядке должны соблюдать масочный режим и другие меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Об этом заявлено на заседании республиканского оперативного штаба.

На заседании еще раз отмечено, что в ряде стран дальнего и ближнего зарубежья наблюдается рост выявленных случаев коронавирусной инфекции. С учетом складывающейся ситуации в мире, отечественная система здравоохранения и другие госорганы должны быть готовы к возможному увеличению роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков заявил, что профильные органы и руководители местных органов власти должны усилить разъяснительную работу на местах и усилить работу по соблюдению масочного режима в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах, рынках, торговых центрах, общественном транспорте. Кроме того, санитарным службам и местным органам власти необходимо усилить работу по санитарно-эпидемиологическим проверкам.

Торговые центры, супермаркеты и развлекательные заведения должны установить тепловизоры, санитайзеры и требовать от посетителей обязательное ношение масок.

Руководителям областей и администрациям районов поручено организовывать регулярную дезинфекцию торговых точек и базаров.

«Представители Министерства здравоохранения напомнили, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и отличается высокой степенью заразности, призвав кыргызстанцев думать о своем здоровье и обязательно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами. Участники заседания также обсудили возможность применения опыта других государств в части обязательного ношения масок в общественных местах и воздействия мер административного характера по данному вопросу», — говорится в сообщении.

По итогам совещания первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков дал ряд поручений профильным государственным органам, в том числе Министерству здравоохранения изучить опыт стран ближнего и дальнего зарубежья по борьбе с коронавирусом и меры для улучшения эпидемиологической ситуации в Кыргызстане.