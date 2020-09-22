«Бир Бол» ответил на жалобу представителя «Республики»

Партия «Бир Бол» призывает участников выборного процесса воздержаться от распространения необоснованной и недостоверной информации, вводящей в заблуждение избирателей, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате политической партии в сочетании с негативными комментариями, не соответствующими духу закона.

«Бир Бол» относительно жалобы уполномоченного представителя по выборам партии «Республика» А.Туржанова сообщает следующее.

В своей жалобе представитель партии «Республика» требует отстранить Сабырбека Жунушалиева от должности председателя УИК в Таласской области в связи с тем, что он является отцом кандидата от партии «Бир Бол» Адилета Камчыбекова, поскольку считает, что имеются ограничения, установленные Законом КР «О конфликте интересов».

Партия «Бир Бол» отмечает, что действие Закона Кыргызской Республики «О конфликте интересов» не распространяется на кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР, а также на деятельность председателей участковых избирательных комиссий.

Кроме того, в соответствии со статьей 22 Закона КР «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» членом УИК не может быть сам кандидат в депутаты или представители политических партий. Данная ситуация демонстрирует, что нарушения закона не было.

Партия «Бир Бол», подчеркивая важность правильного понимания, применения норм законов и иных НПА, рекомендует партии «Республика» рассмотреть вопрос повышения квалификации сотрудников, подготовивших данную жалобу.

Также политобъединение просит обратить внимание, что Жунушалиев Сабырбек является обычным преподавателем школы села Арал Таласской области, а не директором, как указано в жалобе.

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Бир Бол».