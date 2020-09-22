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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Родственник кандидата в депутаты возглавляет УИК

Родственник кандидата в депутаты от партии «Бир Бол» Адилета Камчыбекова возглавляет одну из участковых избирательных комиссий в селе Арал Таласской области. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что УИК № 6098 возглавил Сабырбек Жунушалиев. Он приходится отцом Адилету Камчыбекову.

В ведомстве отметили, что ТИК региона должна отстранить Жунушалиева от должности. Партия предупреждение не получит, поскольку это недоработка ЦИК.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165896/
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