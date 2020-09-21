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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер-министр поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима

В местах массового скопления людей должен строго соблюдаться масочный режим и другие меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов заявил на заседании Республиканского оперативного штаба.

По его словам, в ряде стран дальнего и ближнего зарубежья наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Глава кабмина отметил, что с учетом складывающейся ситуации отечественная система здравоохранения и другие госорганы должны быть готовы к возможной второй волне заражения коронавирусной инфекцией.

«В республике ежедневно регистрируются случаи заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Многие граждане перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила: не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. Именно поэтому необходимо продолжить противоэпидемиологические мероприятия и разъяснительную работу на местах», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения и другим профильным органам продолжить информационно-разъяснительную работу, сделав акцент на профилактических мероприятиях.

«Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и руководители местных органов власти, усильте работу по соблюдению масочного режима во всех местах скопления людей, в том числе в организациях, осуществляющих прием граждан, в общественном транспорте, на базарах. Это очень важно. Масочный режим обязателен для посещения больниц, торговых центров и других мест скопления людей. Санитарным службам и местным органам власти необходимо усилить работу по санитарно-эпидемиологическим проверкам», — сказал премьер-министр.

По итогам совещания глава правительства дал ряд конкретных поручений, в том числе по активизации принимаемых мер для улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165869/
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