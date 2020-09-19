О значении цифровизации в борьбе с коррупцией рассказал президент Кыргызстана

О значении цифровизации в борьбе с коррупцией в интервью радиостанции «Биринчи радио» рассказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что коррупция существует во всех государствах, а не только в Кыргызстане. «Это болезнь, которая тащит страну назад и душит общество. Даже если мы не избавимся полностью, мы должны ее сократить. Мы неустанно работаем над этим», — отметил он.

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Сооронбай Жээнбеков напомнил, что на последнем заседании Совбеза, говорил об усилении антикоррупционных мер. При этом главный инструмент в этом — цифровизация, устранение человеческого фактора.

Президент подчеркнул, что основные коррумпированные органы — правоохранительные.

«Недаром говорят, ворон ворону глаз не выклюет. Я озвучил это и на недавнем заседании, предъявил жесткие требования. Если руководители правоохранительных органов, судебной системы, сотрудники, которые там работают, будут чисты, борьба с коррупцией даст результаты. Почему я это говорю? Трудно победить коррупцию, если правоохранительные органы и судебная система не будут чисты и не будут бороться с коррупцией на высоком уровне. В конце концов, во многих коррупционных схемах правоохранительные органы сами находятся во главе. Я сказал это лично каждому руководителю правоохранительных органов», — сказал президент.

Место тех, кто ворует у народа и государства, должно быть в тюрьме. Почему правоохранительные, фискальные и судебные органы, которые поддерживают, укрывают этих воров, должны быть на свободе? Они тоже должны быть арестованы. Сооронбай Жээнбеков

Президент добавил, что если в государственном учреждении обнаружат схему или будет причинен ущерб государству, ответственность понесут все, будь то Счетная палата, налоговая инспекция, финансовая полиция или прокуратура.