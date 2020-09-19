16:28
USD 79.04
EUR 93.73
RUB 1.05
Власть

О значении цифровизации в борьбе с коррупцией рассказал президент Кыргызстана

О значении цифровизации в борьбе с коррупцией в интервью радиостанции «Биринчи радио» рассказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что коррупция существует во всех государствах, а не только в Кыргызстане. «Это болезнь, которая тащит страну назад и душит общество. Даже если мы не избавимся полностью, мы должны ее сократить. Мы неустанно работаем над этим», — отметил он.

Читайте по теме
Сооронбай Жээнбеков: Бескомпромиссная борьба с коррупцией будет продолжена

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что на последнем заседании Совбеза, говорил об усилении антикоррупционных мер. При этом главный инструмент в этом — цифровизация, устранение человеческого фактора.

Президент подчеркнул, что основные коррумпированные органы — правоохранительные.

«Недаром говорят, ворон ворону глаз не выклюет. Я озвучил это и на недавнем заседании, предъявил жесткие требования. Если руководители правоохранительных органов, судебной системы, сотрудники, которые там работают, будут чисты, борьба с коррупцией даст результаты. Почему я это говорю? Трудно победить коррупцию, если правоохранительные органы и судебная система не будут чисты и не будут бороться с коррупцией на высоком уровне. В конце концов, во многих коррупционных схемах правоохранительные органы сами находятся во главе. Я сказал это лично каждому руководителю правоохранительных органов», — сказал президент.

Место тех, кто ворует у народа и государства, должно быть в тюрьме. Почему правоохранительные, фискальные и судебные органы, которые поддерживают, укрывают этих воров, должны быть на свободе? Они тоже должны быть арестованы.

Сооронбай Жээнбеков

Президент добавил, что если в государственном учреждении обнаружат схему или будет причинен ущерб государству, ответственность понесут все, будь то Счетная палата, налоговая инспекция, финансовая полиция или прокуратура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165731/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Как победить коррупцию и почему властям не удается этого добиться
Сооронбай Жээнбеков: Искоренить коррупцию можно только через цифровизацию
Безработица, коронавирус, коррупция. Кыргызстанцы обозначили проблемы страны
Совет безопасности Кыргызстана рассмотрит новую антикоррупционную стратегию
ГКНБ задержал главного инспектора управления Налоговой службы по Бишкеку
Продажа радиочастот. Одного из обвиняемых отпустили под домашний арест
Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу
Чиновники запрещают показывать фильм «Мекен» из-за элементов коррупции
Албек Ибраимов может стать фигурантом еще одного уголовного дела: завысил суммы
Космосбеку Чолпонбаеву стало плохо с сердцем. Он госпитализирован
Популярные новости
Минобразования планирует возобновить обучение в&nbsp;традиционном режиме с&nbsp;октября Минобразования планирует возобновить обучение в традиционном режиме с октября
Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с&nbsp;гонки за&nbsp;подкуп избирателей Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с гонки за подкуп избирателей
Власти Бишкека не&nbsp;любят людей. Мэрия прокомментировала репортаж Ильи Варламова Власти Бишкека не любят людей. Мэрия прокомментировала репортаж Ильи Варламова
Выборы-2020. Бывший кандидат партии &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; теперь в&nbsp;&laquo;Биримдике&raquo; Выборы-2020. Бывший кандидат партии «Мекеним Кыргызстан» теперь в «Биримдике»
Бизнес
Вместе&nbsp;&mdash; к&nbsp;знаниям! MegaCom продолжает снимать видеоуроки для детей Вместе — к знаниям! MegaCom продолжает снимать видеоуроки для детей
Успейте пройти онлайн-идентификацию в&nbsp;&laquo;ЭЛСОМ&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти онлайн-идентификацию в «ЭЛСОМ» до 1 октября
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
19 сентября, суббота
16:15
Выборы-2020. ЦИК образовала третий избирательный участок в Москве Выборы-2020. ЦИК образовала третий избирательный участо...
16:05
О значении цифровизации в борьбе с коррупцией рассказал президент Кыргызстана
16:01
COVID-19. Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье
15:47
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на критику в свой адрес со стороны партий
15:32
В Базар-Коргонском районе построят школу на 225 ученических мест