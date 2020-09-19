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Власть

Выборы-2020. Сегодня у избирательных комиссий продлен рабочий день

Сегодня завершается срок подачи гражданами заявлений для уточнения себя в списках избирателей или изменения адреса избирательного участка, ЦИК продлила время работы участковых комиссий. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Участковые избирательные комиссии будут принимать граждан до 20.00, за пределами страны — до 21.00.

В ЦИК напомнили, что каждый избиратель не позднее 15 календарных дней до дня голосования вправе подать заявление по форме № 2, если в день выборов гражданин будет голосовать на другом участке. Оно может быть принято УИК, только если сданы биометрические данные.

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.

Ссылка: https://24.kg/vlast/165723/
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