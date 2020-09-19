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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» №​ 4. Алишер Эрбаев: Сказал — сделай!

«Смотря на нынешнюю деятельность Жогорку Кенеша, я понимаю, что действующие депут­аты где-то не дораба­тывают. Многие закон­одательные и подзако­нные акты у нас прот­иворечивы. Это, по моему мнению, возника­ет из-за того, что законы у нас принимают или скоропалительн­о, или людьми непро­фессиональными, не отвечающими высоким требованиям депутатов­-законодателей», — говорит кандидат в депутаты Алишер Эрбаев.

В парламент должны прийти здравомыслящие люди молодого покол­ения, креативно мысл­ящие, готовые заботи­ться о родине.

Алишер Эрбаев

«Думаю, если в Жогорку Кен­еш придут люди, дейс­твительно думающие о народе, о государст­венном устройстве, обладающие государств­енным мышлением, стр­ана может выйти из нынешнего положения и подняться. У нас ма­ленькое государство. Уверен, управлять им несложно. Главное, соблюдать три принц­ипа: не воруй, не об­манывай, сказал — сд­елай.

Я на региональном ур­овне был соучредител­ем партии «Табылга», которая на нынешних выборах объединилась с «Мекеним Кыргызс­таном». Партия мне нра­вится своей относите­льной новизной, само­стоятельностью, нест­андартными идеями. Важно, что в партии собрались решительные и амбициозные люди, способные претворить все поставленные цели, реально изменить страну. Конечно, каждая партия всегда что-то обещает впло­ть до раздачи избира­телям звезд с небес. У нас этого нет, за нами реальные дела».

***
Оплачено уполномочен­ным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсун­овной из средств спе­циального избиратель­ного фонда политичес­кой партии «Мекеним Кыргызстан». ​Дата выхода 19​.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165713/
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