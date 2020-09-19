«Смотря на нынешнюю деятельность Жогорку Кенеша, я понимаю, что действующие депутаты где-то не дорабатывают. Многие законодательные и подзаконные акты у нас противоречивы. Это, по моему мнению, возникает из-за того, что законы у нас принимают или скоропалительно, или людьми непрофессиональными, не отвечающими высоким требованиям депутатов-законодателей», — говорит кандидат в депутаты Алишер Эрбаев.
В парламент должны прийти здравомыслящие люди молодого поколения, креативно мыслящие, готовые заботиться о родине.Алишер Эрбаев
«Думаю, если в Жогорку Кенеш придут люди, действительно думающие о народе, о государственном устройстве, обладающие государственным мышлением, страна может выйти из нынешнего положения и подняться. У нас маленькое государство. Уверен, управлять им несложно. Главное, соблюдать три принципа: не воруй, не обманывай, сказал — сделай.
Я на региональном уровне был соучредителем партии «Табылга», которая на нынешних выборах объединилась с «Мекеним Кыргызстаном». Партия мне нравится своей относительной новизной, самостоятельностью, нестандартными идеями. Важно, что в партии собрались решительные и амбициозные люди, способные претворить все поставленные цели, реально изменить страну. Конечно, каждая партия всегда что-то обещает вплоть до раздачи избирателям звезд с небес. У нас этого нет, за нами реальные дела».