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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Директором департамента информации Министерства иностранных дел назначен Нурлан Суеркулов.

Нурлан Суеркулов родился 1 июня 1973 в городе Фрунзе.

В системе дипломатической службы с 2004 года.

Ранее он работал в управлении западных стран, в департаменте международных организаций и безопасности и в департаменте информации. Также он в составе миротворческого контингента КР принимал участие в Миссии ООН в Косово. Представлял Кыргызстан в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Работал в посольстве Кыргызстана в России.

Нургуль Кермакунова назначена главой дирекции «Национальный антидопинговый центр».

Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта
Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Нургуль Кермакунова
Она назначена на четыре года.

Нургуль Кермакунова родилась 3 марта 1969 года. Окончила Кыргызский государственный медицинский институт.

Трудовую деятельность начала в 1995 году.

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2004-2013 — врач-эксперт функциональной диагностики врачебно-летной комиссии «Кыргызстан Аба Жолдору» «Кыргызаэронавигации»;

2013-2020 — специалист по функциональной диагностике в клинической больнице управления делами президента и правительства КР, заведующая отделением функциональной диагностики хозрасчетного отдела.

Напомним, в августе 2020 года в Кыргызстане создана дирекция «Национальный антидопинговый центр».

Дамир Монолдоров назначен директором ГП «Кыргыз почтасы».

Ранее с января 2020 года ГП возглавлял Шамиль Асымбеков.

Дамир Монолдоров был заместителем акима Иссык-Кульского района, затем с ноября 2009 года — исполняющим обязанности мэра, а позже и мэром Балыкчи. В апреле 2013 года он баллотировался в мэры Каракола, однако местный кенеш его кандидатуру не поддержал. Был акимом Джети-Огузского района.

До назначения занимал пост первого заместителя полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

О кадровых перестановках с 7 по 11 сентября читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165623/
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