Президент призвал силовые структуры очистить ряды от коррупционеров

Президент Сооронбай Жээнбеков призвал силовые структуры очищать свои ряды от нечистоплотных сотрудников, замешанных в коррупционных делах. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании Совета безопасности.

«На вопрос «Почему коррумпированы судьи, милиция и прокуратура?» отвечают, что зарплата маленькая. Вам должно быть стыдно так говорить», — особо подчеркнул президент, напомнив, что на сегодня зарплата матери, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, не говоря уже об учителях, медиках и пенсионерах, составляет всего 5 тысяч сомов.

«Тогда все они должны были стать коррупционерами. Напротив, кто не должен за свет в доме, кто вовремя платит? Пенсионер. Кто платит за лечение в больнице? Наши простые граждане, пенсионеры. Следовательно, коррупцию надо пресекать среди органов, которые призваны бороться с ней. Тогда государство будет развиваться, тогда бюджет увеличится, тогда и будет социальная справедливость. Страна не будет развиваться, если вы, возглавляющие эти органы, не будете иметь совести, чистоты, скромности и страха перед Богом. Пока вы будете защищать друг друга по принципу «Ворон ворону глаз не выклюет», права человека не будут защищены и республика не будет развиваться», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он в очередной раз сказал, что невозможно пересажать всех коррупционеров.

«Одних арестовывают, несмотря на это, другие воруют, и их тоже арестовывают. Поэтому нужно внедрять цифровизацию и очищать от коррупции все органы, призванные бороться с ней. Контроль будет усилен», — заметил глава государства, добавив, что за счет цифровизации и сокращения коррупции появится возможность для увеличения поступлений в бюджет, повышения заработной платы учителям и медикам.

Сооронбай Жээнбеков сообщил, что Генеральная прокуратура не в полной мере исполняет возложенные на нее задачи национального координатора. И призвал Государственный комитет национальной безопасности избавляться от «неприкасаемых», напомнив о вопиющем факте задержания сотрудника органов национальной безопасности, вымогавшего денежные средства у молодой матери.

Президент призвал органы финансовой полиции не препятствовать деятельности предпринимателей, а, наоборот, создавать условия для честной конкуренции. «Все ваши задержания происходят на основе заявлений граждан, пока они не начинают бить тревогу, вы сами никого не ловите. Так быть не должно. Поэтому я еще раз призываю вас очистить свои ряды от коррумпированных работников», — заключил он.