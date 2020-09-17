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Власть

Кубатбек Боронов: В период пандемии гражданам особо важна цифровизация госуслуг

«В период пандемии коронавирусной инфекции гражданам особо важна оперативная и качественная цифровизация государственных услуг», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на совещании по вопросам цифровизации и функционированию системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук».

Глава правительства подчеркнул важность обеспечения и проработки вопросов по цифровизации сферы образования и здравоохранения.

«Есть определенные вопросы по дистанционному обучению школьников. В частности по качеству процесса обучения, вовлеченности школьников в учебный процесс, скорости сети интернет. Эти вопросы необходимо решить в первоочередном порядке. Кроме того, важно усилить работу по введению системы электронного учета лекарственных средств в целях соответствующего контроля и электронного рецепта», — сказал Кубатбек Боронов.

В ходе заседания с докладами выступили председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов и директор государственного предприятия «Тундук» Нурия Кутнаева. Отмечено, что к этой системе подключены все государственные органы.

В 2020 году обмен данными между госорганами достиг 39 миллионов транзакций, а между государственными и коммерческими организациями — более 45 миллионов транзакций.

На сегодня 50 государственных органов активно используют систему. Все больше заявок о подключении в систему поступает от коммерческих организаций.

«В 2020 году модернизирован государственный портал электронных услуг, который основывается на новейшем передовом международном опыте. Гражданин в своем личном кабинете может получить любую справку от государственных органов, подключенных к порталу. На сегодня на портале реализована 51 госуслуга. Вместе с тем имеется ряд вопросов, требующих проработки», — говорится в сообщении.

Премьер-министр дал ряд поручений профильным государственным органам, в том числе касающихся приведения в соответствие нормативных правовых актов, активизации работы по оцифровке документов и развития телемедицины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165479/
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