09:19
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Власть

В России вводится новая система идентификации для мигрантов, в том числе из КР

Государственная дума Российской Федерации одобрила идею МВД о введении ID-карт для иностранных рабочих. Об этом сообщает РИА Новости.

ID-карта, содержащая персональные данные мигранта, будет выдаваться лишь после официального заявления желающего. Необходимым условием для ее оформления станет дактилоскопическая регистрация (снятие отпечатков пальцев), медицинская проверка на различные опасные инфекционные болезни, а также фотографирование.

Пластиковый документ позволит мигрантам легально пребывать в России в течение долгого срока, а также станет удобным и компактным удостоверением личности сроком на 10 лет.

При пребывании в России до 90 дней, оформление ID-карты необязательно.
Проект планируют реализовать уже в 2021 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165407/
просмотров: 443
Версия для печати
Материалы по теме
Авансовый налог для мигрантов предлагает ввести МВД России
Кыргызская диаспора возмущена заявлением экс-посла о присоединении КР к России
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может быть снят в ближайшее время
В Санкт-Петербурге кыргызстанец получил огнестрельное ранение
Иностранцам в России разрешили регистрировать в своих домах других мигрантов
Возвращение в Кыргызстан из России. В МИД рассказали, где купить билеты
В каких городах России больше всего не любят мигрантов (исследование)
В квартире, где жила семья из Кыргызстана, в Москве произошел взрыв
В Кыргызстан из Оренбурга на автобусах выехали 1 тысяча 569 кыргызстанцев
Популярные новости
Выборы-2020. Очередная ошибка партии &laquo;Кыргызстан&raquo;: теперь на&nbsp;баннере Выборы-2020. Очередная ошибка партии «Кыргызстан»: теперь на баннере
Минобразования планирует возобновить обучение в&nbsp;традиционном режиме с&nbsp;октября Минобразования планирует возобновить обучение в традиционном режиме с октября
&laquo;Биримдик&raquo; &#8470;&nbsp;1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от&nbsp;ветеранов &laquo;Альфы&raquo; «Биримдик» № 1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от ветеранов «Альфы»
Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с&nbsp;гонки за&nbsp;подкуп избирателей Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с гонки за подкуп избирателей
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
09:15
Бишкекский планетарий: суд приступил к рассмотрению иска горожан Бишкекский планетарий: суд приступил к рассмотрению иск...
09:13
В Бишкеке в результате ДТП перевернулась машина. Девушка без сознания
08:59
Выборы-2020. Прокуратура возбудила дело по факту подкупа избирателей
08:39
Выборы-2020. Международные наблюдатели просят предоставить факты о нарушениях
08:21
ЕАБР: Из-за карантинных мер деловая активность в Кыргызстане сократилась
16 сентября, среда
23:55
Жутковатое кресло-скорпион для геймеров создала китайская компания