В России вводится новая система идентификации для мигрантов, в том числе из КР

Государственная дума Российской Федерации одобрила идею МВД о введении ID-карт для иностранных рабочих. Об этом сообщает РИА Новости.

ID-карта, содержащая персональные данные мигранта, будет выдаваться лишь после официального заявления желающего. Необходимым условием для ее оформления станет дактилоскопическая регистрация (снятие отпечатков пальцев), медицинская проверка на различные опасные инфекционные болезни, а также фотографирование.

Пластиковый документ позволит мигрантам легально пребывать в России в течение долгого срока, а также станет удобным и компактным удостоверением личности сроком на 10 лет.

При пребывании в России до 90 дней, оформление ID-карты необязательно.

Проект планируют реализовать уже в 2021 году.