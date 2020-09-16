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Власть

В Оше мэрия устанавливает мусорные контейнеры на месте стихийных свалок

В Оше ведется работа по установке современных мусорных контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По ее данным, на улице Курманджан Датки поставили девять баков на перекрестках и обочинах, где возникала стихийная свалка. Всего же в южную столицу на сегодня поступило 360 современных мусорных контейнеров. Это только первые из 1 тысячи 136, которые СМП «Ош-Тазалык» получит в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Оше».

Установка контейнеров будет продолжена. Параллельно в городе проводят разъяснительную работу, объясняя жителям, что нельзя выбрасывать мусор в неположенном месте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165392/
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