В Оше мэрия устанавливает мусорные контейнеры на месте стихийных свалок

В Оше ведется работа по установке современных мусорных контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По ее данным, на улице Курманджан Датки поставили девять баков на перекрестках и обочинах, где возникала стихийная свалка. Всего же в южную столицу на сегодня поступило 360 современных мусорных контейнеров. Это только первые из 1 тысячи 136, которые СМП «Ош-Тазалык» получит в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Оше».

Установка контейнеров будет продолжена. Параллельно в городе проводят разъяснительную работу, объясняя жителям, что нельзя выбрасывать мусор в неположенном месте.