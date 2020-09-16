Местным органам власти поручили организовать вакцинацию населения от гриппа

Местным органам самоуправления и профильным государственным органам поручили организовать вакцинацию населения на должном уровне. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства по итогам заседания Республиканского оперативного штаба.

На заседании специалисты отметили, что вакцинация против сезонного гриппа и ОРВИ повышает иммунитет организма к различным болезням и предупреждает развитие других сопутствующих заболеваний. По информации Министерства здравоохранения, в страну началась поставка вакцины против гриппа.

Вакцинация будет проводиться бесплатно на добровольной основе для граждан, которые входят в группу риска: с хроническими заболеваниями, беременные, воспитанники детских домов и домов престарелых, воспитанники школ-интернатов, медицинские сотрудники и граждане старше 65 лет.

«Представители местных органов самоуправления совместно с медиками должны провести разъяснительную работу о важности получения прививки. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики должно усилить профилактические меры», — подчеркнул первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

В ходе заседания штаба отмечено, что сейчас идет процесс доставки вакцины в регионы, а сама вакцинация будет проводиться во всех центрах семейной медицины. Кроме того, на заседании поставлено требование по четкому соблюдению отработанных алгоритмов при въезде в страну зарубежных граждан.