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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Жаныбек Алымов: Зеленая экономика — сильные регионы — устойчивое развитие страны

Жаныбек Алымов, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» № 4: «Переход к зеленой экономике — это требование времени. Исходя из мирового опыта, можно утверждать, что это достаточно эффективное решение. Ведь это вид экономической деятельности, связанный с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной перспективе, при этом не подвергая будущие поколения воздействию значительных экологических рисков или экологического дефицита.

Полагаю, что принципы зеленой экономики должны занять особую роль в ныне реализуемых реформах. Как всем известно, зеленая экономика подразумевает повышение продуктивности природных ресурсов и их рациональное использование. А бережное отношение к природе, как правило, приводит к изменению экологии, а это в свою очередь будет способствовать улучшению здоровья населения.

В этом контексте нобходимы инвестиции в системообразующие секторы, включая энергетику, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. К примеру, важно повышать энергоэффективность, нужны переход к альтернативным источникам энергии и снижение выбросов парниковых газов. Стоит отметить и то, что переход к зеленой экономике стимулирует инновационную активность. Для этого необходимо создать благоприятную конкурентную среду с работающими стандартами.

Концепция зеленой экономики призвана обеспечить гармоничное сочетание компонентов экономики, общества и природы в рамках парадигмы устойчивого развития. В настоящий момент она становится глобальным курсом инновационного, антикризисного формирования во многих странах и регионах мира.

Мировой опыт показал, что зеленая экономика стимулирует региональное развитие, способствует социальной стабильности, увеличению экономического потенциала за счет создания новых рабочих мест в секторах зеленой экономики.

Одним из лидеров в части внедрения зеленой экономики является Южная Корея. Это государство избрало концепцию «зеленого» роста в качестве национальной стратегии и уделяет большое внимание промышленности, энергетике и инвестициям, «зеленым» видам транспорта, альтернативным источникам пресной воды, технологиям переработки отходов, развитию парков, обустройству рек в черте города.

 

В Кыргыстане достаточно хороший потенциал для того, чтобы на примере Южной Кореи осуществить план действий эффективного перехода к этому типу экономики. Прежде всего нужно повысить осведомленность населения о зеленой экономике, объяснить широкому кругу преимущества этого вида деятельности. Я согласен с мнением экспертов в этой области в том, что в первую очередь нужно согласовать основные термины и определения зеленой экономики, критерии и индикаторы, включая определения зеленых технологий или отраслей. Такие определения и критерии важны для выбора приоритетов государственного финансирования, научных исследований, зеленых закупок, поиска международной финансовой и технической поддержки, привлечения зеленых технологий, оценки прогресса и других задач перехода к зеленой экономике.

Зеленая экономика принесет больше преимуществ, чем традиционная экономическая система».

«Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого гражданина!

 
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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 16.09.2020. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/165311/
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