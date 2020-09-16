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Власть

Предприятиям страны назначены кураторы из правительства. Должны помогать

Премьер-министр Кубатбек Боронов провел совещание по оказанию господдержки отечественным промышленным предприятиям и инвестиционным проектам. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, во второй пакет антикризисных мер, подготовленных правительством, заложен механизм кураторства промышленных предприятий и инвестиционных проектов в целях оказания поддержки государства в посткризисный период. Он нацелен на оперативное и качественное решение имеющихся у предприятий проблемных вопросов, а также создание благоприятных экономических и организационных условий для деятельности предприятий в пострежимный период ЧС и ЧП.

Кураторство предприятий руководителями госорганов исключает их вмешательство, влияние, контроль финансовой или иной деятельности организаций.

Были рассмотрены проблемы и пути решения их в деятельности ОсОО «Металлкен», ОсОО «Компания Мол Продукт», государственного предприятия «Карабалтинский спиртовой завод», ОсОО «НУР».

Премьер-министр подчеркнул важность оказания поддержки производственным предприятиям для своевременного запуска и благополучной дальнейшей деятельности.

«Правительство нацелено на поддержку бизнеса, на развитие производственных компаний, способствующих увеличению рабочих мест и сокращению безработицы в регионах нашей страны, а также для восстановления экономической активности и поддержки деятельности субъектов предпринимательства», — подчеркнул Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165306/
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