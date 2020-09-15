Выборы-2020. Избирательные бюллетени отпечатает ОАО «Учкун»

Избирательные бюллетени будут изготовлены ОАО «Учкун». Решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Отмечается, что решение принято в соответствии с конституционным Законом «О выборах президента и депутатов ЖК», Законом «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов» и положением «О порядке изготовления, передачи и хранения избирательных бюллетеней и бюллетеней для голосования при проведении выборов и на референдуме». Последнее утверждено постановлением Центризбиркома от 22 января 2020 года.

Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.