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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Избирательные бюллетени отпечатает ОАО «Учкун»

Избирательные бюллетени будут изготовлены ОАО «Учкун». Решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Отмечается, что решение принято в соответствии с конституционным Законом «О выборах президента и депутатов ЖК», Законом «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов» и положением «О порядке изготовления, передачи и хранения избирательных бюллетеней и бюллетеней для голосования при проведении выборов и на референдуме». Последнее утверждено постановлением Центризбиркома от 22 января 2020 года.

Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165245/
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